Овечкин перечислил плюсы от непопадания «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал плюсы от непопадания своей команды в плей-офф турнира. Сейчас хоккеист уже вернулся в Россию.

«Конечно, расстроился, но что сделаешь… Зато вернулись домой, увидели родителей, друзей», — сказал Овечкин в эфире «Кстати» во «ВКонтакте».

В текущем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Напомним, что Овечкин вместе с «Кэпиталз» становился обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

В НХЛ сейчас идет уже финальная серия, в которой встречаются «Вегас» и «Даллас Старз». Счет после пяти матчей 3:2 в пользу первых.

Ранее Александр Овечкин рассказал, как получил прозвище The Great Eight.