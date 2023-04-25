Российский тяжеловес Павлович поднялся на второе место в рейтинге UFC

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) обновил рейтинги бойцов после турнира UFC Fight Night 222.

Так россиянин Сергей Павлович поднялся на одну позицию в списке лучших бойцов тяжелого дивизиона, обогнав представителя Хорватии Стипе Миочича. Теперь россиянин занимает вторую строчку рейтинга. На первом месте продолжает оставаться Сирил Ган.

Повышение в рейтинге стало возможным благодаря победе Сергея Павловича над американцем Кертисом Блэйдсом, которую он одержал 23 апреля. Бой завершился в первом раунде после того, как россиянин нокаутировал американского бойца.

4 декабря Павлович одержал победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night (on ESPN 42). Его соперником был Тай Туиваса, представляющий Австралию.

Поединок, который должен был длиться три раунда по пять минут, завершился уже в первом раунде. Бойцы провели в октагоне всего 55 секунд, после чего российский боец нокаутировал своего оппонента.

Павлович в своей карьере провел 19 поединков, победы добился в 18 из них.

Ранее Дмитрий Кудряшов выразил желание, чтобы в тяжелом весе UFC был чемпион из России — Сергей Павлович.