В польской авиакомпании рассказали, почему сняли с рейса российскую теннисистку Дьяченко

Польская авиакомпания LOT подтвердила отказ теннисистке Виталии Дьяченко в регистрации на рейс из-за ее российского гражданства.

«Польские авиалинии LOT не могли принять на своем рейсе гражданку Российской Федерации, действуя в соответствии с постановлением министра внутренних дел и администрации от 13 марта 2020 года о временном приостановлении или ограничении пограничного движения на определенных пунктах пересечения границы», — приводит слова авиакомпании РИА Новости.

Напомним, 24 апреля российская теннисистка Виталия Дьяченко сообщила, что польская авиакомпания LOT не допустила ее на рейс из-за ее национальной принадлежности.

Россиянка из Каира с пересадкой в Варшаве отправлялась в Ниццу на теннисный турнир. В итоге ей пришлось вернуться в Россию и пропустить соревнования.

Отечественные теннисисты продолжают свои выступления в нейтральном статусе после прошлогодних рекомендаций.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации Дьяченко занимает 117-е место. Лидировать в рейтинге продолжает представительница Польши Ига Свентек.

Ранее Дмитрий Свищев призвал засудить польскую авиакомпанию, не пустившую на рейс теннисистку Дьяченко.