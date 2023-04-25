Экс-игрок «Томи» рассказал, почему не верит в воровство Дзюбой кошелька у Быстрова

Бывший полузащитник «Томи» Дмитрий Мичков считает, что Артем Дзюба получал достаточно денег в «Спартаке» для того, чтобы красть кошелек у одноклубника Владимира Быстрова.

«В «Томи» это была постоянная тема: «Карманы проверяем». В августе Дзюба впервые переходит в «Томь». Не просто переходит — его отцепляют от «Спартака», на всю страну рассказывают, что он украл 23 тысячи рублей. При том, что у него уже тогда зарплата тысяч 15 долларов была.

Уверен: этого не было. Человек закрывал счета, которые раз в пять превышали 23 тысячи рублей. Знаю, что за пару дней до этого случая Артем вступился за молодого, которому напихал Быстров. Знаю, Бояринцев вступился за Дзюбу тогда», — передает слова Мичкова Sport24.

Дзюба выступал за «Томь» на правах аренды в 2009 и в 2010 годах, после чего вернулся в «Спартак».

В феврале он подписал с «Локомотивом» полугодовой контракт. До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев.

После возвращения в РПЛ Дзюба отметился шестью забитыми мячами в семи матчах. Он оформил хет-трик в ворота «Ростова», а также в 21-м туре оформил дубль в ворота «Пари Нижний Новгород».

Ранее Дмитрий Мичков рассказал, как уговаривал Дзюбу не оставаться с Карпиным в «Спартаке».