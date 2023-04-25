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Пономарев назвал игрока ЦСКА Карраскаля дешевым пижоном

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал полузащитника красно-синих Хорхе Карраскаля за игру в последних матчах команды.

«Я в нем разочаровался. Не зря его посадили на лавку надолго и выпускают сейчас только на замену. Это ненадежный игрок. Он может одну игру выдать, а штуки три-четыре дурака валять и не сыграть ни черта. Обляков у нас трудится каждую игру. Это хорошее качество. А этот — дешевый пижон. Понял, что здесь его очень хорошо приняли, чуть ли не как Марадону, и возомнил себя чуть ли не спасителем отечества», — передает слова Пономарева «Спорт-Экспресс».

Карраскаль подписал полноценное соглашение с ЦСКА перед стартом сезона, до этого он выступал на правах аренды.

После 24 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА располагается на четвертом месте. Команда Владимира Федотова набрала 45 очков. В весенней части чемпионата красно-синие не проиграли ни одного матча.

Карраскаль принял участие в 22 матчах сезона, забив шесть мячей и отдав две голевые передачи. По ходу сезона у него возникало недопонимание с главным тренером команды.

Ранее Евгений Ловчев раскритиковал новичка «Спартака» Алексиса Дуарте за его игру после переезда в Россию.

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