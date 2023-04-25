Червиченко считает, что о деградации РПЛ говорят из-за «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что разговоры о низком уровне чемпионата России рождаются из-за красно-белых.

«Мы видели, что до 60-й минуты, пока Безбородов не перевернул матч, «Спартак» смотрелся ужасно. Имея таких игроков, как Дуарте, Чернов, Классен, нельзя ни на что претендовать в Премьер-Лиге.

Из-за того, что с такой игрой по итогам чемпионата команда может попасть в тройку, все и говорят о низком уровне чемпионата. И что наш футбол деградирует. Когда люди смотрят такое, наверное, они правы», — передает слова Червиченко Metaratings.

Вчера «Спартак» дома переиграл «Краснодар» со счетом 4:3. Голами отметились Джон Кордоба, Жоау Батчи, Эдуард Сперцян у «Краснодара»; Александр Соболев (дубль) и вышедшие на замену во втором тайме Антон Зиньковский и Квинси Промес — у «Спартака».

После этой игры красно-белые набирают 48 очков и приближаются к «Ростову» (49 очков). Отставание от «Зенита» сократилось до 10 очков. «Краснодар» продолжает находиться на седьмом месте.

Ранее Евгений Ловчев раскритиковал новичка «Спартака» Алексиса Дуарте за его игру после переезда в Россию.