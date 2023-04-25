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Ловчев о новичке «Спартака» Дуарте: это что такое вообще?

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший футболист Евгений Ловчев в своем Telegram-канале раскритиковал трансферную политику «Спартака» за приобретение Алексиса Дуарте.

«Сейчас для меня гораздо важнее, что будет с трансферами. Есть очевидные проблемы в обороне. Они были и перед зимним окном — и это понимал Абаскаль, поэтому и появились Дуарте и Тавареш. У меня большие вопросы к Эшуорту — Дуарте это что такое вообще? Как игрок такого уровня мог появиться в «Спартаке»?» — написал Ловчев.

Дуарте перебрался в «Спартак» в зимнее трансферное окно из «Серро Портеньо». В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) парагвайский защитник принял участие в четырех матчах, не отметившись результативными действиями. Также этой зимой москвичи приобрели защитника Томаша Тавареша из «Бенфики».

После 24 туров РПЛ красно-белые занимают третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 10 очков, а от идущего вторым «Ростова» — на одно.

Вчера красно-белые вырвали победу у «Краснодара» 4:3, уступая по ходу встречи в два мяча.

Ранее Гильермо Абаскаль рассказал, почему убежал в раздевалку сразу после матча с «Краснодаром».

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