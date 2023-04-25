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Мирзоева назвала два фактора, которые сыграют решающую роль в матче Непомнящего и Лижэня

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Гроссмейстер Эльмира Мирзоева назвала борьбой двух личностей оставшиеся матчи за шахматную корону между Яном Непомнящим и Дином Лижэнем.

«Мне кажется, самое важное — сохранять спокойствие. Все‑таки очень важно следить за состоянием нервной системы. И кстати, сейчас они оба включили режим экономии энергии. Ян даже в большей степени. Это очень важно перед решающим броском. Считаю, энергия и состояние нервной системы сыграют решающую роль. Даже дело не в шахматах. Это именно борьба двух личностей — кто все это выдержит», — передает слова Мирзоевой «Матч ТВ».

Вчера представитель Китая Дин Лижэнь и россиянин Ян Непомнящий сыграли вничью в 11-й партии матча за звание чемпиона мира.

Счет в матче – 6-5 в пользу Непомнящего. 12-я партия матча за шахматную корону состоится завтра, 26 апреля, и начнется в 12.00 по московскому времени. Россиянин сыграет черными.

20 июля стало известно, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался играть против Непомнящего. Они встречались уже годом ранее.

Ранее Ян Непомнящий заявил, что отказался от Dota 2 на время матча за шахматную корону.

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