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Абаскаль рассказал, почему убежал в раздевалку сразу после матча с «Краснодаром»

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Александр Ступников/РИА Новости

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему резко стартовал в раздевалку после матча с «Краснодаром».

«Мой спринт после свистка? Я всегда сразу убегаю в раздевалку. Особенно на нашем стадионе, потому что я знаю, как дойти до раздевалки быстро», — передает слова Абаскаля «Чемпионат».

После финального свистка тренер в одиночестве бегом стартовал со скамейки запасных в подтрибунное помещение, в то время как команда разделила радость от победы на поле.

Вчера «Спартак» дома переиграл «Краснодар» со счетом 4:3. Голами отметились Джон Кордоба, Жоау Батчи, Эдуард Сперцян у «Краснодара»; Александр Соболев (дубль) и вышедшие на замену во втором тайме Антон Зиньковский и Квинси Промес — у «Спартака». В начале второго тайма поле из-за жуткого столкновения с Георгием Джикией покинул Кади Боржес.

После этой игры красно-белые набирают 48 очков и приближаются к «Ростову» (49 очков). Отставание от «Зенита» сократилось до 10 очков. «Краснодар» продолжает находиться на седьмом месте.

Ранее Эдуард Сперцян заявил, что после нарушения на нем не поставили пенальти в ворота «Спартака».

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