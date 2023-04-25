Сперцян заявил, что после нарушения на нем не поставили пенальти в ворота «Спартака»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что арбитр должен был назначить 11-метровый за нарушение на нем в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

«Мы всю игру контролировали, были намного сильнее.

На мне был чистый пенальти… Там его даже не смотрят. Ну ладно», — сказал Сперцян «Матч ТВ».

«Краснодар» потерпел поражение со счетом 3:4 в поединке с красно-белыми.

Кубанская команда вела в прошедшей встрече со счетом 2:0 и 3:2, но позволила соперникам отыграться и в концовке вырвать победу. В составе «Краснодара» голы забили Джон Кордоба, Жоау Батчи и Эдуард Сперцян.

После 24 туров «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Спартак» идет третьим (48).

Ранее стало известно, что диагноз полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса после столкновения с капитаном московского «Спартака» Георгием Джикией в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) включает в себя сотрясение мозга и различные переломы лицевой кости, сообщает «Матч ТВ».