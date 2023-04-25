СМИ опубликовали список травм игрока «Краснодара» Кади после столкновения с Джикией

Диагноз полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса после столкновения с капитаном московского «Спартака» Георгием Джикией в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) включает в себя сотрясение мозга и различные переломы лицевой кости, сообщает «Матч ТВ».

По его информации, у бразильца диагностированы закрытая черепно‑мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом наружной нижней стенки орбиты со смещением, задней стенки правой верхнечелюстной пазухи, правой скуловой дуги, а также правосторонний верхнечелюстной гемосинус.

При столкновении, случившемся на 47-й минуте встречи, Джикия случайно ударил бразильца в висок. Кади рухнул на газон. Джикия оперативно оказал первую помощь своему сопернику: попытался достать язык, чтобы он не препятствовал дыханию. Тут же на поле выбежали медики «Краснодара». Они привели в чувство бразильца, и через несколько минут тот покинул поле на электрокаре.

«Спартак» в итоге одержал над «Краснодаром» победу со счетом 4:3. Подопечные Гильермо Абаскаля сохранили за собой третье место в таблице, набрав 48 очков.

Ранее генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на слухи о возможной отставке главного тренера команды Гильермо Абаскаля.