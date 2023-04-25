Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СМИ опубликовали список травм игрока «Краснодара» Кади после столкновения с Джикией

«Матч ТВ»: у игрока «Краснодара» Кади диагностированы сотрясение мозга и переломы

Диагноз полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса после столкновения с капитаном московского «Спартака» Георгием Джикией в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) включает в себя сотрясение мозга и различные переломы лицевой кости, сообщает «Матч ТВ».

По его информации, у бразильца диагностированы закрытая черепно‑мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом наружной нижней стенки орбиты со смещением, задней стенки правой верхнечелюстной пазухи, правой скуловой дуги, а также правосторонний верхнечелюстной гемосинус.

При столкновении, случившемся на 47-й минуте встречи, Джикия случайно ударил бразильца в висок. Кади рухнул на газон. Джикия оперативно оказал первую помощь своему сопернику: попытался достать язык, чтобы он не препятствовал дыханию. Тут же на поле выбежали медики «Краснодара». Они привели в чувство бразильца, и через несколько минут тот покинул поле на электрокаре.

«Спартак» в итоге одержал над «Краснодаром» победу со счетом 4:3. Подопечные Гильермо Абаскаля сохранили за собой третье место в таблице, набрав 48 очков.

Ранее генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на слухи о возможной отставке главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях