Абаскаль ответил на претензии «Краснодара» к судейству матча со «Спартаком»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на слова наставника «Краснодара» Владимира Ивича, намекнувшего на судейство в пользу красно-белых в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я с большим уважением отношусь к коллеге. Но мне нечего сказать ему. Во время всего матча скамейка «Краснодара» была нервозной. И даже Кордоба во время игры подбежал ко мне объяснять, что пенальти не было или еще что-то...» — передает слова Абаскаля «Спорт-Экспресс».

«Спартак» на своем поле одержал волевую победу над «Краснодаром» со счетом 4:3.

К 58-й минуте подопечные Абаскаля уступали соперникам с разницей в два мяча — 0:2, но смогли отыграться благодаря дублю Александра Соболева, а в концовке встречи вырвали у гостей победу после точных ударов Антона Зиньковского и Квинси Промеса.

«Спартак» после 24 туров занимает третье место в турнирной таблице, набрав 48 очков. Лидирует в чемпионате России петербургский «Зенит» (58), вторым идет «Ростов» (49).

Ранее капитан и голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов объяснил, почему общался с делегатом после матча со «Спартаком».