Роналду устроил перепалку с тренерами «Аль-Насра» в полуфинале Кубка Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поругался с тренерами команды после первого тайма матча полуфинала Кубка Саудовской Аравии с клубом «Аль-Вехда».

Португалец, когда уходил с поля, был в плохом расположении духа и что-то раздраженно высказал тренерскому штабу.

«Аль-Наср» в итоге потерпел поражение со счетом 0:1 и вылетел из числа участников турнира. Кубок Саудовской Аравии разыграют «Аль-Хиляль» и «Аль-Вехда».

Клуб Роналду занимает первое место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 53 очка.

37-летний капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Ранее бразильский футболист мадридского «Реала» Родриго рассказал, что исполнил празднование гола в стиле экс-нападающего «сливочных» Криштиану Роналду в матче с лондонским «Челси» из-за больного колена.