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Зарема Салихова: стервятникам, брызжущим ядом в адрес «Спартака», просьба заткнуться

Зарема Салихова, жена бывшего владельца и президента московского «Спартака» Леонида Федуна, призвала замолчать всех критиков, негативно высказывающихся в адрес команды после матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Стервятникам, брызжущим ядом в адрес команды и тренера, просьба заткнуться хотя бы на неделю.

Сегодня я увидела прошлогодний «Спартак», который умеет побеждать. Кстати, судья тоже молодец, не повелся на мольбы «Краснодара» о несуществующем пенальти», — сказала Салихова Metaratings.ru.

«Спартак» на своем поле одержал волевую победу над «Краснодаром» со счетом 4:3.

К 58-й минуте подопечные Абаскаля уступали соперникам с разницей в два мяча — 0:2, но смогли отыграться благодаря дублю Александра Соболева, а в концовке встречи вырвали у гостей победу после точных ударов Антона Зиньковского и Квинси Промеса.

«Спартак» после 24 туров занимает третье место в турнирной таблице, набрав 48 очков. Лидирует в чемпионате России петербургский «Зенит» (58), вторым идет «Ростов» (49).

Ранее стало известно, что полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в одном из топовых клубов чемпионата Франции.

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