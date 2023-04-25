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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе Неймара

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GONZALO FUENTES/Reuters

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара, сообщает Footmercato.

Английский клуб пока не делал парижанам официального предложения о трансфере футболиста, но на протяжении уже нескольких месяцев внимательно следит за ситуацией с положением игрока в команде Лиги 1.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» по окончании текущего сезона ждут масштабные перемены. Руководство клуба готово разрушить атакующую тройку в составе Килиан Мабппе — Лионель Месси — Неймар, отказавшись от услуг 35-летнего аргентинца.

В клубе сомневаются в самоотдаче чемпиона мира — 2022 и понимают, что уход аргентинского нападающего сможет существенно помощь в сокращении зарплатной ведомости.

Неймар из-за травмы выбыл из строя до конца сезона-2022/23. На восстановление от повреждения игроку понадобится от трех до четырех месяцев.

Ранее Неймар вместе со своей спутницей Бруной Бьянкарди сообщили, что ждут ребенка. Соответствующий пост был опубликован в соцсетях девушки.

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