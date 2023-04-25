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«Пятый канал»: врачи приступили к восстановлению легких фигуриста Костомарова

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Global Look Press

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров проводит работу с врачами-реабилитологами, сообщает «Пятый канал».

Специалисты работают над подвижностью в конечностях Костомарова после длительного обездвиживания, а также помогают фигуристу восстановить легкие.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО. Сообщалось также о том, что Костомаров перестал видеть правым глазом, а также перенес два инсульта и несколько операций по ампутации конечностей.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева заявила, что на Олимпийских играх — 2022 в Пекине ловила странные взгляды других спортсменов после начала допингового скандала.

В пробе Валиевой, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество, о чем стало известно в разгар Игр-2022.

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