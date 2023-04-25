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Непомнящий заявил, что отказался от Dota 2 на время матча за шахматную корону

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Turar Kazangapov/Reuters

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий признался, что из-за насыщенного графика и матча за титул чемпиона мира по шахматам практически перестал играть в Dota 2.

«Иногда слежу за Dota 2, но практически перестал играть. Сейчас у меня нет времени, чтобы сыграть разок-другой. После матча поиграю, играть сейчас не лучшая идея», — передает слова Непомнящего РИА Новости.

После 11 партий матча Непомнящего с китайским шахматистом Дин Лижэнем россиянин лидирует со счетом 6-5. Игра будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведен тай-брейк из четырех партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц.

Напомним, что в июле Непомнящий досрочно стал победителем турнира претендентов — 2022. Второе место занял Дин, третье — азербайджанец Теймур Раджабов.

20 июля стало известно, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался играть против Непомнящего. Это дало право россиянину провести матч за шахматную корону с представителем Китая. В 2021 году в матче за шахматную корону Карлсен обыграл Непомнящего.

Ранее вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин прокомментировал результат одиннадцатой партии матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

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