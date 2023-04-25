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Уткин похвалил спартаковца Джикию за оперативную помощь Кади в матче с «Краснодаром»

Комментатор и журналист Василий Уткин похвалил капитана московского «Спартака» Георгия Джикию за то, что тот быстро сориентировался и помог получившему травму полузащитнику «Краснодара» Кади Боржесу в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Джикия молодец, конечно. Кто спорит. Но вообще помочь человеку — это не супер. Это, ребят, нормально. Так и надо.

Молодец, что быстро сообразил. В пылу борьбы не каждый бы вообще успел задуматься, а Георгий вот успел», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

При столкновении, случившемся на 47-й минуте встречи, Джикия случайно ударил бразильца в висок. Кади рухнул на газон. Джикия оперативно оказал первую помощь своему сопернику: попытался достать язык, чтобы он не препятствовал дыханию. Тут же на поле выбежали медики «Краснодара». Они привели в чувства бразильца, и через несколько минут тот покинул поле на электрокаре.

«Спартак» в итоге одержал над «Краснодаром» победу со счетом 4:3. Подопечные Гильермо Абаскаля сохранили за собой третье место в таблице, набрав 48 очков.

Ранее Максим Деменко, выступавший за московский «Спартак», «Зенит» и «Краснодар», заявил, что главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю удалось мотивировать свою команду на центральный матч 24-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара» (4:3) после поражения от «Акрона» из Первой лиги в матче Кубка России.

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