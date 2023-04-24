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Деменко считает, что победа над «Краснодаром» поможет «Спартаку» психологически

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Степан Ноздрев/ТАСС

Знаменитый в прошлом российский футболист Максим Деменко, выступавший во время игровой карьеры за московский «Спартак» и «Краснодар», рассказал, что победа красно-белых над «быками» в драматичном матче 24-го тура Российской премьер-лиги (4:3) может оказать серьезное влияние на состояние «Спартака».

«Это однозначно. Последние игры «Спартак» проигрывал психологически. Ему обязательно нужно было победить. Как игрок ты ощущаешь – тут поражение, там обидное поражение от команды Первой лиги… Много этих разговоров. Сейчас проиграли бы – опять. Ребята где-то внутри себя закрепощаются. А вот эта победа ребят как раз объединит, и где-то они с себя психологический груз снимут, — рассказал Деменко в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

— Ну и мы увидели, что важный фактор, что три игрока вернулись в строй, и это уже немножко другой «Спартак». Абаскалю в следующем сезоне нужна в составе конкуренция. Дополнительные игроки, как у «Зенита» того же. На сегодняшний день у «Спартака» очень мало людей, которые могли бы заменить тех же Промеса и Джикию. Это проблема».

По ходу матча с «Краснодаром» спартаковцы уступали сначала со счетом 0:2, а потом 2:3, но смогли перевернуть ситуацию и выиграть.

Ранее главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал о состоянии Кади Боржеса, который получил травму в столкновении с Георгием Джикией.

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