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Экс-игрок «Спартака» Деменко рассказал, как поражение от «Акрона» повлияло на игру красно-белых с «Краснодаром»

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Валерий Шарифулин/ТАСС

Максим Деменко, выступавший во время своей игровой карьеры за московский «Спартак», «Зенит» и «Краснодар», рассказал о том, что главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю удалось мотивировать свою команду на центральный матч 24-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара» (4:3) после поражения от «Акрона» из Первой лиги в матче Кубка России.

«После обидного поражения от «Акрона» у «Спартака» был эмоциональный всплеск. И Абаскаль явно мотивировал ребят, что они должны выйти и доказать все дома. Для «Спартака» это была очень важная игра. А что «Краснодар» ее отдал, то это уже проблемы «Краснодара». И красно-белые сами переломили ход встречи. Они продолжали биться, стараться и заслуженно вырвали три очка», — рассказал Деменко в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

По ходу матча с «Краснодаром» спартаковцы уступали со счетом 0:2 и 2:3, но смогли не только отыграться, но и вырвать победу в концовке – 4:3.

Ранее Александр Мостовой заявил, что «Ростов» открыто тянут судьи.

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