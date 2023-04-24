Игрок «Спартака» Соболев: 10 пенальти за тур, а дельфин все равно я

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался на тему судейства в завершившемся матче с «Краснодаром».

«Пенальти, считаю, был стопроцентный. Защитник попал мне в опорную ногу, я упал. А вообще это их проблемы. Тоже могу сказать, что что‑то было не так.

10 пенальти в этом туре? Стараюсь не обращать на это внимание, но 10 пенальти за тур, а дельфин все равно Соболев. Аквамен, да. Кстати, это я сам сказал. Ну надо соответствовать — король морей», — передает слова Соболева «Матч ТВ».

Сегодня «Краснодар» в Москве уступил «Спартаку» со счетом 3:4. Александр Соболев стал автором двух забитых мячей. Сначала он реализовал пенальти, а через четыре минуты забил гол с игры.

Всего в текущем сезоне Соболев провел за красно-белых 22 матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), отметившись 11 забитыми мячами и восьмью результативными передачами.

После этой игры красно-белые набирают 48 очков и приближаются к «Ростову» (49 очков). Отставание от «Зенита» сократилось до 10 очков. «Краснодар» продолжает находиться на седьмом месте.

Ранее голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов призвал наказать болельщиков «Спартака».