Овечкин отпразднует 100-летие «Динамо»

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин станет участником празднования 100-летия московского футбольного «Динамо». Об этом сообщается в соцсетях команды.

«На матч СТОлетия к нам приедет Саша Овечкин! Потомственный динамовец и GOAT хоккея проведет с нами этот исключительный день. Отличные новости!» — говорится в сообщении.

В 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» примет на своем поле воронежский «Факел». Матч пройдет 28 апреля.

Стоит отметить, что Овечкин уже не раз посещал матчи бело-голубых и является болельщиком команды. Прошлым летом он дебютировал в футболе, появившись в матче московского «Динамо» с командой блогеров «Амкал» с первых минут. На 11-й минуте форвард открыл счет с передачи пяткой Федора Смолова. Гол Овечкина стал первым и победным в этом матче. После своего гола хоккеист был заменен.

По результатам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Кэпиталз» занял 13-е место из 16 команд в Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф. Команда потерпела восемь поражений в последних девяти матчах сезона.

В текущем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах лиги, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Ранее Александр Кожевников заявил, что непопадание «Вашингтона» в плей-офф НХЛ — не вина Овечкина.