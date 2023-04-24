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Голкипер «Краснодара» Сафонов призвал наказать болельщиков «Спартака»

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РИА Новости

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов объяснил, почему общался с делегатом после матча со «Спартаком».

«Когда мы пошли к своим болельщикам, фанаты «Спартака» нам кричали: «Иди на ***, «Краснодар». Примерно такая формулировка, вы поняли.

За такое должны наказывать, поэтому я как капитан подошел к делегату. Я не говорю, что нам должны аплодировать, но если это происходит всегда, то нужно всегда наказывать болельщиков. Их поведение в мой адрес и в адрес команды не понимаю», — передает слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

Сегодня «Краснодар» в Москве уступил «Спартаку» со счетом 3:4. Голами отметились Джон Кордоба, Жоау Батчи, Эдуард Сперцян у «Краснодара»; Александр Соболев (дубль) и вышедшие на замену во втором тайме Антон Зиньковский и Квинси Промес — у «Спартака».

После этой игры красно-белые набирают 48 очков и приближаются к «Ростову» (49 очков). Отставание от «Зенита» сократилось до 10 очков. «Краснодар» продолжает находиться на седьмом месте.

Ранее главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал о состоянии Кади Боржеса, который получил травму в столкновении с Георгием Джикией.

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