Мостовой заявил, что «Ростов» открыто тянут судьи

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой заявил, что судьи помогают «Ростову» набирать очки в чемпионате России.

«Ростов» игру особенную не показывает. Кукуяна нужно дисквалифицировать после игры «Урал» — «Ростов». Он тащил «Ростов» и отменял чистые голы в их ворота. Чистейшие голы отменили. «Ростов» тянут, не знаю, зачем делать это так открыто. Но «Ростов» набирает очки. Но в борьбе за второе место еще ничего не ясно: нет фаворита среди «Ростова», ЦСКА и «Спартака», — передает слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

В 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» обыграл «Урал» со счетом 3:1. На последней минуте матча судья Павел Кукуян назначил очередной пенальти в пользу «Ростова». Всего в текущем сезоне подопечные Валерия Карпина реализовали 12 одиннадцатиметровых ударов.

«Ростов» набрал 49 очков и продолжает находиться на втором месте в турнирной таблице. Отставание от «Зенита» составляет девять очков. На третьем месте располагается «Спартак». Сегодня красно-белые играют свой матч с «Краснодаром».

Ранее сообщалось, что Георгий Джикия оказал первую помощь полузащитнику «Краснодара» Кади после столкновения в матче РПЛ.