Радимов заявил о «неладном» между Зобниным и Абаскалем: тренер убрал его не просто так

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов в своем Telegram-канале высказался о взаимоотношениях между полузащитником Романом Зобниным и тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

«Самое главное, что бросается в глаза, — Зобнин на скамейке. Если у Романа нет травмы, то могу уверенно предположить, чем между ним и Абаскалем что-то неладно. Мы ведь помним, что в игре с «Акроном» тренер убрал Зобнина в перерыве! Уверен, это не просто так!

Но для «Спартака» это означает только то, что из-за нехватки созидающих игроков нападение окажется отрезанным, а выход из обороны будет осложнен», — написал Радимов.

Сегодня Роман Зобнин остался в запасе на матч 24 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». После первого тайма счет 1:0 в пользу краснодарцев.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В предыдущем матче в Кубке России Абаскаль поменял Романа Зобнина в перерыве игры с «Акроном». К тому моменту красно-белые проигрывали со счетом 0:2. По итогу москвичи уступили 1:2 и покинули турнир.

Ранее Рауль Рианчо посоветовал тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю записаться к психологу.