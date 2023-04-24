Рианчо посоветовал тренеру «Спартака» Абаскалю записаться к психологу

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался о сложной работе тренера в красно-белом клубе и дал совет Гильермо Абаскалю.

«Могу пожелать Гильермо хорошего здоровья, крепких нервов и удачи. Пусть у него в «Спартаке» все сложится и болельщики будут счастливы. Критика в его адрес? Не понимаю, почему так происходит. Не так давно его обожали, а сейчас критикую. Что посоветую? Может, записаться к психологу. Быть тренером «Спартака» — огромный стресс», — приводит слова Рианчо «Рейтинг букмекеров».

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». Недавно он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» после 23 туров занимает третье место. Его отставание от лидирующего «Зенита» составляет 13 очков, а от идущего вторым «Ростова» — четыре очка. Петербуржцы и ростовчане свои матчи в этом туре выиграли. Красно-белые имеют игру в запасе.

Сегодня подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Краснодаром». Команды уже объявили стартовые составы на матч 24 тура РПЛ.