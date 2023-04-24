«Спартак» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Сегодня в Москве в рамках 24 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» примет «Краснодар». Заключительный матч тура начнется в 19.00 по московскому времени. Команды уже объявили стартовые составы.

«Спартак»: Селихов, Чернов, Джикия, Маслов, Классен, Тавареш, Дуарте, Игнатов, Пруцев, Соболев, Бальде.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Рамирес, Литвинов, Алонсо, Сперцян, Баньяц, Батчи, Кевин Пина, Кади, Кордоба.

Встречу рассудит Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

После 23 матчей РПЛ красно-белые занимают третье место в турнирной таблице. Вчера после ничьей с «Локомотивом» ЦСКА набрал 45 очков и сравнялся со «Спартаком». Отставание от идущего на втором месте «Ростова» составляет четыре очка, от лидирующего «Зенита» — 13 очков.

«Краснодар» расположился после 23 матчей на седьмом месте. У команды Владимира Ивича 38 набранных очков. Также «быки» в отличие от красно-белых продолжают выступление в Кубке России. В финале Пути регионов краснодарцы сыграют с тольяттинским «Акроном».

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался об увольнении гендиректора «Крыльев Советов» из-за судейства.