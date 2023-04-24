Губернатор Самарской области высказался об увольнении гендиректора «КС» из-за судейства

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сделал заявление по поводу ухода из «Крыльев Советов» генерального директора Вадима Андреева, который поступил должным образом из-за судейства в чемпионате. Игроки команды также говорят о несправедливых решениях арбитров.

«Поскольку гендиректор клуба сделал такое заявление, видимо, у него есть основания полагать, что проблема не решается должным образом. Совет директоров клуба, безусловно, рассмотрит его заявление, изучит все сопутствующие обстоятельства и примет окончательное решение.

Обсудил ситуацию с руководством РФС. Рассчитываю на всесторонний и справедливый разбор, а также принятие конкретных решений», — передает слова Азарова «Спорт-Экспресс».

После 24 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» набрали 25 очков и располагаются на 12-м месте в турнирной таблице. Подопечных Игоря Осинькина отделяют три очка до зоны стыковых матчей. Команда одержала одну победу в последних восьми матчах чемпионата.

Также самарцы вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив по пенальти «Краснодару».

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что ему хотелось бы видеть меньше судейских ошибок.