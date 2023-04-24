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В «Бешикташе» опровергли информацию об интересе к игрокам из РПЛ

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Ceyhun Kazanci/LinkedIn

Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об интересе турецкого клуба к игрокам из Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Ничего не знаю об этой схеме. Интерес «Бешикташа» к игрокам из РПЛ? Нет, нам это не интересно», — сказал Казанчи.

Ранее сообщалось, что потенциальная сделка между турецким «Бешикташем» и «Газпромом» может принести клубу порядка $70 млн. Однако со своей стороны российский гигант намерен также извлечь выгоду. «Зенит» планирует осуществлять продажу игроков в европейские клубы через турецкую сторону.

Среди потенциальных новичков турецкой команды называются игроки «Зенита» Малком и Вендел.

Напомним, что в прошлом году Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты.

Также после продажи ряда игроков в европейские команды у некоторых российских клубов возникла проблема с получением выплат за трансферы.

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