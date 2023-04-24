Смагин назвал причины спада остроты в борьбе Непомнящего с Лижэнем

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин рассказал о том, почему последние партии матча за мировую корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем проходят в менее острой борьбе, чем на старте.

«По дебюту, в принципе, он попытался обозначить перевес и, наверное, мог бы рассчитывать на какую-то сложную игру со взаимными шансами. Но все же лидерство в счете довлеет, и Непомнящий предпочел сохранить силы, считая, что в ближайших партиях не должен проиграть. Особенно, учитывая, что набрал форму как психологическую, так и физическую. В шахматном плане у него все в целом получается. С точки зрения шахматного содержания, партия, можно сказать, получилась никакой. Да, была неплохая дебютная попытка, даже новинкой ее назвать нельзя, зацепиться за преимущество. Но Ян в глубине души настроен миролюбиво, если нет явных шансов зацепиться за преимущество. Этим обуславливается довольно быстрая разрядка в этой партии. Ничья – довольно легкая прогулка для обоих шахматистов», — рассказал функционер «Газете.Ru».

11-я партия между Непомнящим и Лижэнем, в которой россиянин играл белыми, завершилась вничью. В данный момент Непомнящий лидирует в матче со счетом 6:5. Впереди оппонентов ждет день отдыха.

Ранее сообщалось, что Дин Лижэнь предложил свой вариант изменения формата матча за звание чемпиона мира по шахматам.