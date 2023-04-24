«Марсель» хочет приобрести футболиста «Краснодара» Сперцяна

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в одном из топовых клубов чемпионата Франции, передает Sport24.

По информации СМИ, в переходе армянского футболиста заинтересован «Марсель». Сообщается, что в подписании Сперцяна заинтересован главный тренер Игорь Тудор. Также игроком интересуются в двух других европейских клубах.

«Также известно, что футболиста активно рассматривают в Италии — «Милан» и «Фиорентина» тоже следят за Сперцяном и могут его приобрести, если не этим летом, то в ближайшее зимнее трансферное окно», — отметил источник.

Контрактное соглашение футболиста с «Краснодаром» рассчитано до 2026 года. В текущем сезоне он в 32 матчах 13 поражал ворота соперника, а также десять раз выступал в роли ассистента для своих партнеров.

Ранее сообщалось, что известный российский тренер, экс-наставник «Анжи» и «Амкара», президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев сравнил «Спартак» и «Краснодар» в преддверии очной встречи этих команд в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги. Специалист констатировал, что не может назвать красно-белых более сильной командой.

Матч РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится 24 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.