В Турции сообщили, что «Зенит» собирается использовать «Бешикташ» ради продажи игроков в Европу

Потенциальная сделка между турецким «Бешикташем» и «Газпромом» может принести клубу порядка $70 млн. Однако со своей стороны российский гигант намерен также извлечь выгоду. «Зенит» планирует осуществлять продажу игроков в европейские клубы через турецкую сторону. Об этом сообщает FotoSpor.

«Ряд легионеров, в первую очередь в «Зените», намерены покинуть российские клубы, так как они не играют в еврокубках, но их трансфер в другие клубы невозможен, так как денежные переводы в РФ запрещены. «Газпром», когда станет спонсором, переведет этих игроков в «Бешикташ», а отсюда уже намерен продавать их европейским суперклубам. Очень запутанная ситуация, неизвестно, что скажет УЕФА в отношении такой операции», — сказано на портале.

Среди потенциальных новичков турецкой команды называются игроки «Зенита» Малком и Вендел.

Напомним, что в прошлом году Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты.

Также после продажи ряда игроков в европейские команды у некоторых российских клубов возникла проблема с получением выплат за трансферы.

Ранее сообщалось, что игрок «Ростова» Армин Гигович не хочет возвращаться в Россию.