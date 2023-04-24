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Анчелотти ответил, хотел бы он возвращения Месси в «Барселону»

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Reuters/Scott Heppell

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, хотел бы он возвращения Лионеля Месси в «Барселону» или нет.

«Месси может делать все, что захочет. «Барселона» – тоже. Для меня это не проблема.

Мне нравится Месси как игрок. Для испанской лиги это может быть прекрасно», — передает слова Анчелотти As.

После 30 туров Ла Лиги «Барселона» в турнирной таблице занимает первое место и опережает «Реал» на 11 очков.

В СМИ уже продолжительное время появляется информация о возвращении Лионеля Месси в «Барселону». Он поддерживает контакт с наставником команды Хави. Контракт аргентинца с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до июня 2023 года. Сообщалось, что игроки команды поддержали в разговоре с наставником возможное возвращение Месси.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 15 забитых мячей и 15 результативных передач в 27 матчах чемпионата Франции.

Месси покинул «Барселону», проведя в команде 18 лет. Вместе с ней он 10 раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» не будет препятствовать уходу Лионеля Месси из клуба.

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