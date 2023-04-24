Глава НОК Польши вместо бойкота предложил исключить россиян и белорусов из Олимпийских игр

Председатель Национального олимпийского комитета (НОК) Польши Радослав Песевич заявил, что не поддерживает идею бойкота Олимпийских игр в случае допуска российских и белорусских спортсменов и считает оптимальным решением исключение представителей двух стран из числа участников соревнований.

«Надо подумать, как исключить россиян и белорусов из Олимпийских игр, а позже принимать решения вместе со всем спортивным сообществом.

Надо разговаривать с главами спортивных федераций, спортсменами, но не следует также доставлять России удовольствие по поводу того, что она исключила Польшу из Олимпийских игр», — цитирует слова Песевича РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее пятикратный призер чемпионатов Европы по фигурному катанию в танцах на льду Иван Букин заявил, что уровень мирового фигурного катания сильно упал в отсутствие российских фигуристов.