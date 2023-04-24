Ловчев отреагировал на «странные разговоры» об отставке Абаскаля из «Спартака»

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев выразил уверенность в том, что руководство красно-белых не будет отправлять в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Начались какие-то странные разговоры про Абаскаля. Но думаю, что «Лукойл» дергаться с тренером не будет — это не история Федуна, когда тренеров часто меняли под воздействием нескольких болезненных поражений.

Кроме того, надо признать, что Абаскаль действительно слепил команду, которая играет в хороший футбол в атаку», — написал Ловчев в своем Telegram-канале.

Несколько дней назад красно-белые вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив в полуфинале Пути регионов Кубка России тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2. «Спартак» опустился в нижнюю сетку турнира, проиграв екатеринбургскому «Уралу».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает третье место. Подопечные Абаскаля одержали в 23 матчах 13 побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения, набрав 45 очков.

Лидером является петербургский «Зенит» (58), вторым идет «Ростов» (49).

В рамках 24-го тура «Спартак» 24 апреля сыграет с «Краснодаром». Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

Ранее российский тренер, экс-наставник «Анжи» и «Амкара», президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев сравнил «Спартак» и «Краснодар» в преддверии очной встречи этих команд в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги.