Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мостовой заявил, что ничья с «Локомотивом» стала шоком для игроков ЦСКА

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Мостовой заявил, что ничья в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» стала шоком для игроков ЦСКА.

«Думаю, что все болельщики ЦСКА расстроились, а футболисты вообще были в шоке. Потому что игра давалась им просто. Все было на стороне армейцев: счет, игра, удаление у «Локомотива». А в концовке получили оплеуху в виде пропущенного мяча. ЦСКА сам виноват», — передает слова Мостового Vprognoze.ru.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 22-й минуте красно-синих вывел вперед нападающий Антон Заболотный. На 87-й минуте футболист «Локомотива» Вильсон Изидор помог своей команде отыграться. Армейцы весь второй тайм играли в большинстве. На 40-й минуте за две желтые карточки был удален защитник железнодорожников Марио Митай.

ЦСКА набрал 45 очков и занимает четвертое место в таблице. «Локомотив» идет на десятой строчке (29).

Ранее председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных поделился мнением о медийной активности нападающего Артема Дзюбы и его участии в большом количестве юмористических передач.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях