Мостовой заявил, что ничья с «Локомотивом» стала шоком для игроков ЦСКА

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Мостовой заявил, что ничья в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» стала шоком для игроков ЦСКА.

«Думаю, что все болельщики ЦСКА расстроились, а футболисты вообще были в шоке. Потому что игра давалась им просто. Все было на стороне армейцев: счет, игра, удаление у «Локомотива». А в концовке получили оплеуху в виде пропущенного мяча. ЦСКА сам виноват», — передает слова Мостового Vprognoze.ru.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 22-й минуте красно-синих вывел вперед нападающий Антон Заболотный. На 87-й минуте футболист «Локомотива» Вильсон Изидор помог своей команде отыграться. Армейцы весь второй тайм играли в большинстве. На 40-й минуте за две желтые карточки был удален защитник железнодорожников Марио Митай.

ЦСКА набрал 45 очков и занимает четвертое место в таблице. «Локомотив» идет на десятой строчке (29).

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