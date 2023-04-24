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Metaratings: «Зенит» ищет в Европе игрока на замену Клаудиньо

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РИА Новости

Петербургский «Зенит» приступил к поискам игрока, который сможет заменить в составе команды бразильского полузащитника Клаудиньо на случай, если тот примет решение уйти из клуба по окончании сезона, сообщает Metaratings.ru.

Приоритетным направлением для поиска является Европа. При этом «Зенит» рассчитывает потратить на новичка не больше €10 млн.

Клаудиньо, который играет за «Зенит» с 2021 года, ранее заявил, что не рассматривает вариант, при котором он будет выступать за сборную России по футболу, так как нацелен попасть в состав национальной команды Бразилии.

Летом 2022 года бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо заявили о желании остаться в команде с берегов Невы на следующий сезон. Позже они сами инициировали процедуру получения паспорта гражданина Российской Федерации. Весной 2023 года оба игрока указом президента РФ получили российское гражданство.

Ранее помощник главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака бразилец Вильям Оливейра рассказал о степени серьезности травмы Вендела, который покинул поле в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо», держась за переднюю поверхность бедра.

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