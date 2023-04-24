The Mirror: «ПСЖ» не будет препятствовать уходу Месси из клуба

Руководство французского «Пари Сен-Жермен» спокойно относится к перспективе ухода аргентинского нападающего Лионеля Месси из клуба после окончания контракта, сообщает The Mirror.

Парижане не торопятся предлагать Месси новый контракт, так как собираются поменять вектор трансферной политики: покупать не звездных дорогостоящих футболистов, а молодых талантливых игроков с перспективой.

Месси с большой вероятностью вернется в «Барселону», если она сможет удовлетворить его финансовые требования.

В августе 2021 года аргентинец перебрался в «Пари Сен-Жермен». Он принял решение покинуть «Барселону» после 18 лет в каталонском клубе. Вместе с ним он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов MLS, а также возвращении в «Барселону». Кроме того, серьезный интерес к Месси проявляет команда из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», который готов платить нападающему €400 млн за сезон.

Ранее стало известно, что главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье может лишиться свободы на три года, если будут доказаны обвинения в его адрес в расистских высказываниях.