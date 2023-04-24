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Главный тренер «Акрона» рассказал, как обратился к Библии перед игрой со «Спартаком»

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Телеграм-канал «ФК «Акрон» Тольятти»

Главный тренер клуба Первой лиги «Акрон» из Тольятти Евгений Калешин рассказал, как обратился к Библии на установке перед матчем с московским «Спартаком» во втором этапе полуфинала Пути регионов Кубка России.

«Перед матчем со «Спартаком» сказал нашим ребятам: «В Библии сказано, что господь 365 раз сказал «не бойся». По одному – на каждый день. А раз так, нам-то чего бояться?»

Хотя лично не считал, сколько раз в Библии встречается «не бойся». Мне об этом рассказывали знакомые», — сказал Калешин в интервью «Чемпионату».

Несколько дней назад красно-белые вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив в полуфинале Пути регионов Кубка России тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2. «Спартак» опустился в нижнюю сетку турнира, проиграв екатеринбургскому «Уралу».

Ранее футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал слова экс-футболиста национальной команды России Дмитрия Аленичева, который предложил отправить иностранных игроков московского «Спартака» чартерным рейсом из страны.

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