В «Локомотиве» отреагировали на медийную активность Артема Дзюбы

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных поделился мнением о медийной активности нападающего Артема Дзюбы и его участии в большом количестве юмористических передач.

«Артем прежде всего футболист. Пока он реализует себя на футбольном поле, все что происходит за его пределами — это его жизнь, его позиционирование. То, что он сегодня один из ключевых игроков «Локомотива», создающих атмосферу, наиболее профессионально относящихся к своему делу, нас устраивает», — сказал Нагорных «Спорт-Экспрессу».

34-летний Дзюба присоединился к «Локомотиву» в начале февраля. За это время он забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи в матчах за железнодорожников. До этого он играл в Турции за «Адана Демирспор». Там он провел всего несколько недель и не сумел закрепиться в стартовом составе, после чего контракт был расторгнут.

«Локомотив» после 23 туров Российской премьер-лиги набрал 28 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.

Ранее бывший нападающий амстердамского «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался о выступлении столичного «Локомотива» в 2023 году.