Тренер Непомнящего рассказал о краже во время матча за шахматную корону

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Сергей Кишнев рассказал, что один из сотрудников оргкомитета матча за звание чемпиона мира по шахматам против китайца Дин Лижэня в Астане украл у россиянина предмет одежды.

«Украли худи с символикой Nepoteam – наш сотрудник отошел, а один человек спокойно подошел, снял худи с плечиков и ушел. Но тут же камерами все оборудовано, этого товарища нашли. Оказалось, что он – гражданин Нидерландов, работал здесь на матче. Многие, наверное, уже привыкли к тому, что если взял у русских, то это воровством не считается», — сказал Кишнев в интервью «Чемпионату».

Тренер отметил, что организаторы матча уволили вора и заставили его выплатить компенсацию.

После десяти партий Непомнящий ведет в матче со счетом 5,5-4,5.

Матч будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведен тай-брейк из четырех партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц.

Ранее российский гроссмейстер, вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин прокомментировал исход десятой партии матча за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем. Соперники сыграли вничью, при этом Дин играл белыми. По мнению Смагина, китайский шахматист избрал неверный дебют и не смог навязать борьбу.