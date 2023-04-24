Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тренер Непомнящего рассказал о краже во время матча за шахматную корону

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Сергей Кишнев рассказал, что один из сотрудников оргкомитета матча за звание чемпиона мира по шахматам против китайца Дин Лижэня в Астане украл у россиянина предмет одежды.

«Украли худи с символикой Nepoteam – наш сотрудник отошел, а один человек спокойно подошел, снял худи с плечиков и ушел. Но тут же камерами все оборудовано, этого товарища нашли. Оказалось, что он – гражданин Нидерландов, работал здесь на матче. Многие, наверное, уже привыкли к тому, что если взял у русских, то это воровством не считается», — сказал Кишнев в интервью «Чемпионату».

Тренер отметил, что организаторы матча уволили вора и заставили его выплатить компенсацию.

После десяти партий Непомнящий ведет в матче со счетом 5,5-4,5.

Матч будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведен тай-брейк из четырех партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц.

Ранее российский гроссмейстер, вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин прокомментировал исход десятой партии матча за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем. Соперники сыграли вничью, при этом Дин играл белыми. По мнению Смагина, китайский шахматист избрал неверный дебют и не смог навязать борьбу.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях