Крикунов заявил, что его удивляет игра «Ак Барса» в финале плей-офф КХЛ с ЦСКА

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что его удивляет игра казанского «Ак Барса» в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА.

После четырех матчей армейцы ведут в финальной серии со счетом 3-1. Пятая игра пройдет 25 апреля в столице Татарстана.

«Меня удивляет эта финальная серия. Где Радулов? У него в каждом матче есть шансы на голы, но реализации просто нет. Где все мастеровитые игроки «Ак Барса», когда они так нужны? ЦСКА просто всех перекрывает и все. Самое интересное, что «Ак Барс» поинтереснее играет», — передает слова Крикунова Sport24.

Специалист также выразил уверенность, что серия далека от завершения и казанцы вернуться в борьбу.

23 апреля ЦСКА обыграл «Ак Барс» в Москве в четвертой игре серии со счетом 2:1. В стартовом поединке в Казани армейцы потерпели поражение (1:4), но затем одержали две победы — одну на выезде (3:0) и одну дома (3:2).

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. «Ак Барс» трижды завоевывал главный трофей Континентальной хоккейной лиги.

Ранее в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был побит рекорд посещаемости. 84 встречи розыгрыша Кубка Гагарина посетили 701 825 зрителей.