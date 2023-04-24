Матч Первой лиги завершился массовой дракой футболистов на поле

«Краснодар-2» сыграл вничью с «Кубанью» в матче 28-го тура Первой лиги. После окончания встречи игроки устроили массовую драку на поле.

Оба клуба борются за выживание. «Краснодар-2» идет последним в первенстве с 22 очками. «Кубань» находится на одну строчку выше зоны вылета — на спасительной 14-й позиции (32 балла).

В следующем туре «Краснодар-2» в Ульяновске сыграет с местной «Волгой» (29 апреля), а «Кубань» на своем поле померится силами с «Акроном» из Тольятти.

Ранее сообщалось, что американский боец смешанных единоборств (ММА) и бывший претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Нейт Диаз принял участие в массовой драке в Нью-Орлеане.

Стычка произошла во время турнира по боксу. Диаз провел противнику удушающий прием «гильотина».

Ранее бывший чемпион UFC Конор Макгрегор назвал Нейта Диаза самым сложным соперником за все бои, которые ему пришлось провести в карьере. В сентябре 2022 года Макгрегор анонсировал свой третий поединок против Диаза.