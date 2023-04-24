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«Барселона» первой в истории пропустила меньше десяти мячей за 30 туров в топ-7 лиг

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Ahmed Yosri/Reuters

«Барселона» на своем поле обыграла мадридский «Атлетико» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч на 44-й минуте забил нападающий каталонского клуба Ферран Торрес.

Для сине-гранатовых это 23-я сухая игра в текущем сезоне Ла Лиги. За первые 30 матчей чемпионата подопечные Хави пропустили лишь девять раз. Это лучший результат в истории топ-7 лиг Европы: английской, испанской, немецкой, итальянской, французской, португальской и нидерландской.

До «Барселоны» рекорд принадлежал «Порту» (десять голов за 30 туров в сезоне-1991/92) и лондонскому «Челси» (десять голов за 30 туров в сезоне-2004/05).

«Барселона» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав в 30 матчах 76 очков. «Атлетико» расположился на третьем месте, имея в активе 60 баллов. Вторую строчку занимает мадридский «Реал», заработавший 65 очков.

26 апреля «Барселона» в гостях сыграет с «Райо Вальекано».

Ранее сообщалось, что испанский главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери установил рекорд в Английской премьер-лиге (АПЛ).

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Футбол. Чемпионат Испании
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