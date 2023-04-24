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Источник: турецкий топ-клуб ведет переговоры с «Газпромом» на 100 млн евро

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Турецкий «Бешикташ» ведет продвинутые переговоры с «Газпромом» о заключении спонсорского соглашения на сумму 100 миллионов евро. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, сделка близка к завершению. По условиям соглашения российская компания станет титульным спонсором стадиона турецкого клуба. Также предусмотрено размещение бренда на майках футболистов.

«На данный момент предполагается, что соглашение будет рассчитано на пять лет по схеме три+два. Клуб будет получать по 20 миллионов евро в год», — заявил источник издания, знакомый с ситуацией.

Напомним, в феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и клуб Бундеслиги «Шальке» прекратили сотрудничество с «Газпромом» из-за ситуации на Украине. Спонсорство российской компании распространялось на Лигу чемпионов, соревнования национальных команд и чемпионат Европы — 2024.

Ранее сообщалось, что форвард Александр Кокорин дважды не забил пенальти в матче чемпионата Кипра.

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