Мостовой назвал основную проблему воспитания талантливых футболистов в России

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о проблемах воспитания молодого поколения отечественных игроков.

«В России, если молодой игрок забил больше одного мяча, он становится супергероем и надеждой всего отечественного футбола, ха-ха. В этом и проблема воспитания талантливой молодежи у нас.

Ну будьте спокойны к таким ребятам. Да, какие-нибудь Пиняев и Захарян выделяются из многих, но они ничего еще не сделали. А им уже приписывают звание легенд.

Особенно так любят делать наши комментаторы. Парень забил в карьере только третий мяч, а они кричат мне, что он — легенда. Ребят, я про этих футболистов только благодаря Википедии узнаю, какие легенды?

Из-за такого подхода молодежь в России в этом году знатно просела. Их перегрузили, им слишком много давали званий и заслуг, которых они еще не сделали», — цитирует Мостового Sport24.

Напомним, что летом 2022 года лондонский «Челси» предлагал за полузащитника «Динамо» £12,6 млн. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год. Так, у многих российских клубов возникли проблемы с получением средств от предыдущих европейских трансферов.

В январе сообщалось о сохранении интереса «Челси» к 19-летнему россиянину, однако он больше не являлся для англичан приоритетным вариантом.

Ранее бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что история с сорвавшимся переходом в «Челси» сломала Арсена Захаряна.