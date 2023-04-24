«Наполи» на 93-й минуте вырвал победу в матче с «Ювентусом»

Туринский «Ювентус» на своем поле принимал «Наполи» в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу. Игра завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Единственный мяч был забит нападающим «Наполи» Джакомо Распадори на 93-й минуте матча с передачи Элифа Элмаса.

На 82-й минуте хавбек «Ювентуса» Анхель Ди Мария отправил мяч в сетку ворот соперника, однако гол был отменен после видеопросмотра из-за нарушения правил, которое произошло перед взятием ворот.

За семь туров до конца чемпионата «Наполи» (78 очков) лидирует в турнирной таблице с 17-очковым отрывом от идущего вторым римского «Лацио». «Ювентус» с 59 очками занимает третью строчку.

В следующем туре подопечные Лучано Спаллетти могут гарантировать себе первое чемпионство за последние 33 года. В 32-м туре «Наполи» дома сыграет с «Салернитаной» (29 апреля), а «Юве» на выезде — с «Болоньей» (30 апреля).

Ранее сообщалось, что «Ювентусу» временно вернули 15 очков в Серии А после частично принятой апелляции.