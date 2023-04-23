Бывший игрок сборной России Булыкин заявил, что «Локомотив» уже выполнил задачу на сезон

Бывший нападающий амстердамского «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался о выступлении столичного «Локомотива» в 2023 году.

По его словам, после прихода Михаила Галактионова «железнодорожники» обрели уверенность в себе и смогли выбраться из зоны стыковых матчей.

«Мне нравится, как «Локомотив» выглядит при Галактионове после зимней паузы. То, что они практически выполнили задачу, максимально отдалившись от зоны стыков, конечно, радует.

Думаю, что можно уже потихонечку обкатывать новые схемы и наигрывать новых футболистов на следующий сезон. Смотреть, кто нужен, кого нужно отдать в аренду куда-то и тому подобное», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Напомним, что в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-зеленые сыграли вничью с московском дерби с ЦСКА. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что ничья с «Локомотивом» может стоить ЦСКА медалей РПЛ по итогам сезона-2022/23.