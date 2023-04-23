Экс-игрок сборной России Булыкин заявил, что ничья с «Локомотивом» может стоить ЦСКА медалей РПЛ

Бывший нападающий амстердамского «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался об итогах матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Локомотивом».

«Мне понравилось и качество игры, и ее интенсивность, особенно как игроки ЦСКА шли в отбор на чужой половине поля. Но так как они не воспользовались своими шансами при счете 1:0 и не смогли реализовать численное преимущество, то это немного подпортило впечатление.

Обидно за команду — так терять два очка в борьбе за серебряные медали. Армейцы расслабились, думали, что по-любому забьют еще, но не сложилось.

«Локомотив» — молодцы, бились до конца в меньшинстве, искали свой шанс и Изидор, который давно не играл, смог порадовать себя и своих болельщиков», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Напомним, что игра завершилась со счетом 1:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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