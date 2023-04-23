В плей-офф КХЛ установлен новый рекорд посещаемости

В плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) побит рекорд посещаемости.

84 встречи розыгрыша Кубка Гагарина посетили 701 825 зрителей. Предыдущий рекорд был установлен в плей-офф сезона-2010/2011, когда на 86 матчах побывали 696 169 болельщиков.

Ранее ЦСКА обыграл «Ак Барс» в четвертом матче финала Кубка Гагарина и повел в счете 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев и Владислав Каменев. За «Ак Барс» забил Кирилл Семенов.

После четырех матчей финала розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА ведет в серии со счетом 3:1. В стартовом поединке в Казани армейцы потерпели поражение (1:4), но затем одержали две победы — одну на выезде (3:0) и одну дома (3:2). Пятая игра пройдет 25 апреля в Казани.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. «Ак Барс» трижды завоевывал главный трофей Континентальной хоккейной лиги.